Германия анонсировала усиление полицейского контроля для борьбы с распространением коронавируса. Федеральная полиция в сотрудничестве с регионами выведет на улицы тысячи дополнительных сотрудников. Об этом сообщил глава МВД страны Хорст Зеехофер, передает "Интерфакс-Украина".

"В том числе въезд в Германию из регионов риска будет усиленно контролироваться в аэропортах, на вокзалах и на улицах, в зоне пограничного контроля", - сказал Зеехофер.

По его словам, работа полиции будет активизирована в радиусе 30 километров от государственных границ.

"Контроль- это решающий аспект для успеха принятых мер", - сказал Зеехофер.

Полиция будет контролировать ношение масок в общественном транспорте и в магазинах, а также соблюдение правила не собираться группами в количестве больше 10 человек в общественных местах.

Напомним, в Германии ужесточают карантинные меры, в связи с ростом случае Covid-19. Новые ограничения вступают в силу со 2 ноября.

Также мы сообщали, что Меркель заговорила о коллапсе системы здравоохранения Германии из-за роста заболеваемости Covid-19.