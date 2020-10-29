Парламент Испании одобрил продление до начала мая особого режима в связи с эпидемией коронавирусной болезни в стране.

Об этом в четверг, 29 октября, информирует информационное агентство Reuters.

Сообщается, что парламентарии большинством голосов одобрили продление режима до 9 мая 2021 года. Это предусматривает комендантский час на всей территории страны с 23:00 до 06:00 по местному времени (его сроки могут быть изменены местными властями), ограничение массовых собраний. Также может быть введено ограничение на передвижение.

Стоит отметить, что исключение действует только для Канарских островов. Это обусловлено попытками властей поддержать туристическую отрасль на фоне низких показателей заболевания Covid-19 в этом регионе.

Изначально особый режим был введен по решению правительства в воскресенье, однако предполагалось, что он будет действовать на протяжении всего двух недель.

Однако чиновники предусмотрели возможность продления особого режима при согласии парламента.

Примечательно, что это уже второй раз за год, когда власти Испании объявляют особый режим в стране. В первый раз он был введен 14 марта, тем не менее, тогда действовали более суровые карантинные ограничения.

С начала эпидемии коронавирусной болезни в Испании выявлено более 1,1 млн случаев заражения, почти 35 тысяч пациентов скончались.

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Напомним, недавно в Министерстве здравоохранения Украины подтвердили заявление президента Владимира Зеленского о том, что ужесточение карантина в Украине могут ввести при ежедневной фиксации 15 тысяч заболевших Covid-19.