В Одессе пограничники изъяли партию кокаина, которую оценивают более чем в 10 миллионов долларов. Каждый брикет был брендирован.

Наркотики обнаружили в морском порту "Южный" на теплоходе с грузом бананов, который прибыл в Украину из Эквадора.

Об этом сообщается на сайте Госпогранслужбы.

Уточняется, что 45 брикетов с наркотиком общим весом 50 килограммов были спрятаны в конструктивных полостях - вентиляционных люках одного из контейнеров. Все брикеты имели свое фирменную маркировку в виде букв и цифр и указывали принадлежность к определенному наркосиндикату.

"Меры по пресечению контрабандного перемещения кокаина провели оперативные сотрудники Одесского пограничного отряда совместно с сотрудниками Одесской таможни Гостаможслужбы, УСБУ в Одесской области, группы портового контроля (ССР) и под процессуальным руководством прокуратуры Одесской области", - уточняется в сообщении.

Фото: Госпогранслужба

Фото: СБУ

Ранее "Страна" писала о том, что в Нидерландах на пляж выбросило 300 кг кокаина. Местные жители ринулись его собирать.

Также мы сообщали, что в Одессу в контейнере с бананами из Южной Америки доставили 112 кг кокаина.