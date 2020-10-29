В четверг, 29 октября, стало известно, что Министерство внутренних дел Украины (МВД) временно прекращает прием граждан. Это связано с распространением коронавируса.

Об этом сообщает пресс-служба МВД.

"С целью недопущения распространения коронавируса COVID-19 и в исполнение требований постановления Кабинета министров Украины от 11 марта 2020 года №211 "О предотвращении распространения на территории Украины коронавируса COVID-19" прием граждан в Министерстве внутренних дел временно приостановлен на неопределенный срок", - уточняют в сообщении.

Обращения граждан, оформленные в соответствии с требованиями ст. 5 закона Украины "Об обращениях граждан" будут приниматься на электронный почтовый адрес pgmia@mvs.gov.ua.

Электронный адрес для подачи запросов на информацию: vidkrytist@mvs.gov.ua.

Письменные обращения также можно подать через ящик, который находится на территории КПП №1 (Центральный вход МВД).

Ранее в МВД рассказали, что такое что такое режим чрезвычайной ситуации, который Кабмин продлил в Украине до 31 декабря, и какие права украинцев может нарушать полиция.

Также "Страна" разбиралась, стоит ли Украине ждать тотального локдауна вслед за за Германией и Францией.