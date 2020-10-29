В Государственном пограничном комитете Беларуси прокомментировали информацию о закрытии границ республики со всеми соседними странами. Также в ведомстве перечислили категории лиц, на которых не распространяются ограничения.

Комментарий опубликован в официальном Телеграм-канале ведомства 29 октября.

"В связи со сложившейся эпидемической обстановкой в сопредельных странах Республика Беларусь временно ограничивает въезд на свою территорию через наземные пункты пропуска отдельных категорий физических лиц из Латвии, Литвы, Польши и Украины", - говорится в записи.

Под ограничения не подпадают:

сотрудники дипломатических представительств и консульских учреждений, документированных дипломатическими и служебными паспортами;

водители транспортных средств, предназначенных для выполнения международных автомобильных перевозок;

члены поездных и локомотивных бригад международного железнодорожного сообщения.

Также пограничники добавили, что пункт пропуска в аэропорту "Минск" функционирует без упомянутых ограничений.

Ранее "Страна" сообщала о карантинных ограничениях в Словакии: там запретят свободно передвигаться гражданам без отрицательного результата теста на коронавирус.

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