Беларусь заявила о закрытии своих границ и объяснила, кто все-таки сможет въехать
В Государственном пограничном комитете Беларуси прокомментировали информацию о закрытии границ республики со всеми соседними странами. Также в ведомстве перечислили категории лиц, на которых не распространяются ограничения.
Комментарий опубликован в официальном Телеграм-канале ведомства 29 октября.
"В связи со сложившейся эпидемической обстановкой в сопредельных странах Республика Беларусь временно ограничивает въезд на свою территорию через наземные пункты пропуска отдельных категорий физических лиц из Латвии, Литвы, Польши и Украины", - говорится в записи.
Под ограничения не подпадают:
- сотрудники дипломатических представительств и консульских учреждений, документированных дипломатическими и служебными паспортами;
- водители транспортных средств, предназначенных для выполнения международных автомобильных перевозок;
- члены поездных и локомотивных бригад международного железнодорожного сообщения.
Также пограничники добавили, что пункт пропуска в аэропорту "Минск" функционирует без упомянутых ограничений.
Ранее "Страна" сообщала о карантинных ограничениях в Словакии: там запретят свободно передвигаться гражданам без отрицательного результата теста на коронавирус.
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