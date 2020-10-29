Нормальная температура человеческого тела постепенно снижается в популяциях по всему миру. К такому выводу пришли ученые Калифорнийского университета в Санта-Барбаре, но назвать причину такого явления специалисты пока затрудняются.

Об этом пишет Sciences Advances.

Около 200 лет назад немецкий врач Карл Вундерлих установил, что нормальная температура тела человека равна 37 градусам. Однако, спустя два века этот показатель изменился.

Так, в Великобритании три года назад средняя температура тела здорового человека составляла 36,6 градусов, а в 2019 году в калифорнийском городе Пало-Альто - всего 36,4 градусов.

Эксперты наблюдали народность цимане в Боливии. График изменения температуры показал, что средняя температура тела снижалась ежегодно примерно на 0.05 градуса, и сейчас составляет 36,6 градусов. Однако ученых озадачило то, что изменения, которые происходили в других странах почти 200 лет, здесь произошли за 20 лет.

У ученых существовала гипотеза, что температура тела человека уменьшилась из-за развития медицины и снижения числа инфекций - у людей реже появляются хронические воспалительные процессы, которые повышают температуру.

Однако новое проведенное исследование с участием 5481 человек показало, что температура снижалась и у полностью здоровых людей.

Специалисты отметили, что для снижения температуры тела нет какой-то одной, универсальной причины.

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