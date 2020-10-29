Президент Украины Владимир Зеленский начал срочное закрытое заседание Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО), посвященное недавним решениям Конституционного суда (КС), который признал незаконными отдельные положения антикоррупционного законодательства.

Об этом в четверг, 29 октября, информирует пресс-служба Офиса президента.

Глава государства заявил о необходимости срочно отреагировать на ситуацию, которая сложилась после прекращения судом полномочий Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) и признания незаконным требования об обязательной подаче электронных деклараций чиновниками.

"Дело не только в этом решении, но и вообще в целенаправленных действиях определенных лиц на подрыв общественного договора в Украине и на создание реальной угрозы национальной безопасности и обороне нашего государства. Мы должны не допустить ни того, что эта проблема начнет решать улица по своему усмотрению, ни того, что это или какое-то другое решение Конституционного суда будет использовано врагами Украины для дискредитации нашей страны за рубежом", - отметил президент.

Он добавил, что прекращение полномочий НАПК и отмена уголовной ответственности за сознательное нарушение требований законодательства при декларировании "никогда не будут восприняты ни украинским обществом, ни европейскими партнерами".

Также Зеленский указал, что из-за решения КС возникла проблема с недавними местными выборами, ведь без полномочий НАПК по проведению специальной проверки, которые признаны КС неконституционными, нельзя назначать избранных лиц на должности в органах местного самоуправления - секретаря местного совета или председателя местного совета.

"Поэтому нужно очень детально проработать всю проблематику, которую мы, к сожалению, получили после решения Конституционного суда. Сразу скажу о главном, чтобы ни у кого не было ни малейшего сомнения, - система электронного декларирования в Украине будет работать. Законопроекты для ее обновления должны быть подготовлены и направлены в Верховную Раду как неотложные", - подчеркнул Зеленский.

Он обратился к членам СНБО с требованием разработать конкретные решения проблемы, возникшей из-за решений КС.

"Главные вопросы. Почему вообще появилось данное решение Конституционного Суда Украины? Какие мотивации видим в этом решении мы? Какая законодательная база попала под решение Конституционного Суда и почему именно?" - отметил президент.

Также он обратился в правоохранительные органы с просьбой установить все детали принятия указанного решения Конституционного суда.

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Напомним, 27 октября Конституционный суд признал незаконным электронное декларирование и лишил полномочий НАПК. После этого НАПК было вынуждено закрыть электронный реестр деклараций.

В свою очередь посол Украины при ЕС Николай Точицкий заявил, что из-за этих решений Конституционного суда в Европейском союзе рассматривают возможность приостановки безвизового режима с Украиной.

Ранее мы писали, что завтра под КС пройдет акция протеста против последних решений суда.