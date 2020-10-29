Первый заместитель председателя Верховной Рады, представитель президента в парламенте Руслан Стефанчук подал и зарегистрировал законопроект о десоветизации украинского законодательства.

Об этом Стефанчук сообщил на своей странице в Facebook 29 октября.

"Его подготовка длилась почти год. За это время было проанализировано около 15 тысяч нормативно-правовых актов Союза ССР и 7 тысяч актов Украинской ССР на предмет выявления тех, потребность в которых уже давно отпала", - рассказал первый вице-спикер Рады о законопроекте №4284 "О десоветизации законодательства Украины".

В пример Стефанчук привел положения Кодекса законов о труде 1971 года, в котором предоставляются преференции при трудоустройстве членам комсомола и нормы Жилищного кодекса УССР 1983 года, который до сих пор действует на территории Украины и согласно которому, по словам вице-спикера, Украина воплощает в жизнь идеи построения коммунистического общества. Но полной отмены всех законодательных актов бывшего СССР и УССР в законопроекте не предусмотрено.

"Мы не пошли по пути тотальной отмены всех актов "советского периода". Мы "вручную" селективно взяли весь массив "советского законодательства". По результатам нашей обработки мы предлагаем признать не применяемыми на территории Украины около 1500 законодательных актов органов государственной власти и управления Союза ССР, Украинской ССР", - объяснил Стефанчук детали законопроекта.

Вице-спикер отмечает, что необходимые и важные для Украины документы, такие как: Акт провозглашения независимости Украины (1991 года), Декларация о государственном суверенитете Украины (1990 года), ратификация Устава ООН (1945 года), акты о передаче Крымской области в состав Украины (1954 года), законы, регулирующие права репрессированных, переселенцев, пострадавших от последствий аварии на ЧАЭС, нормативные документы о социальных гарантиях лиц, награжденных орденами и медалями, останутся в силе.

Также Стефанчук обратился к нардепам Украины и попросил их поддержать эту инициативу, выразив благодарность тем, кто уже внес свой вклад в подготовку этого закона. И уточнил, что не только одними законами исчерпывается работа по десоветизации законодательства Украины.

Ранее "Страна" разбиралась, зачем украинской власти останутся в силе "десоветизация" кодексов УССР. Возможно, что разговоры о "десоветизации" на самом деле являются анонсом замены "слишком левых" законов новыми, в которых фактически не будет защиты прав работников от произвола работодателей.

Также сообщалось, что Руслан Стефанчук предлагал отменить перевод часов на зимнее время в Украине. "Страна" объяснила суть инициативы политика.