В субботу, 31 октября 2020, в Лондоне состоится супербокс между Александром Усиком и Дереком Чисорой. В случае победы наш спортсмен будет претендентом на пояс WBO.

Букмекеры делают свои ставки на Усика. Самый высокий коэффициент его победы - 1.15, а у Чисоры - 7.00.

Наш спортсмен уже в Британии, он активно готовится к боксу и публикует видео с тренировки:

Смотреть онлайн бокс Усик - Чисора в Украине можно будет на платформе Мегого, а также на сайтах SkySports и Dazn. В России поединок с участием украинца будет в общем доступе - на канале РЕН ТВ.

Начало вечера бокса в столице Британии - в 20:00 по киевскому времени. Велика вероятность, что главный бой пройдет через полтора, два или более часов. Но на всякий случай лучше быть готовыми к просмотру в субботу, в 22:00.

Предшествовать этому поединку будет бокс между Муратом Гассиевым и Нури Сефери.

"Страна" будет публиковать онлайн-трансляции обоих боксерских поединков. Заходите в субботу вечером на наш сайт, будем вместе болеть на Александра Усика!