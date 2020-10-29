Власти Беларуси, где уже почти три месяца продолжаются протесты против президента Александра Лукашенко, закрыли государственные границы. Пограничники называют причиной этого шага эпидемию Covid-19.

Об этом в четверг, 29 октября, информирует телеграм-канал Onliner.

На данный момент известно, что люди не могут въехать в Беларусь со стороны Украниы, Польши, Латвии и Литвы.

"К сожалению, действительно граница сейчас закрыта. Для многих это было неожиданностью, в том числе для нас. Никто не ожидал. Не переживайте, это никакое не военное положение. Причина в Covid-19. Какая сторона стала инициатором, не могу сказать", - рассказал белорусским журналистам оперативный дежурный пункта пропуска Гродненской погранслужбы.

Тем временем один из собеседник портала, который стоит с семьей на нейтральной полосе на границе с Украиной у пункта пропуска "Новая Гута" рассказал: "Передо мной много машин с белорусскими номерами, стоят на момент этого разговора более двух часов. Периодически подходит старший смены и говорит, мол, граница пока закрыта. Из-за эпидемии. Только что рейсовый автобус "Киев-Гомель" не пропустили, сказали ждать. Медленно, но едут только фуры".

В свою очередь издание tut.by со ссылкой на мужчину, который также пытается въехать в Беларусь со стороны Украины, утверждает, что погранпереход "Новая Гута" закрыт со стороны Украины. Там якобы стоит больше 10 машин, рейсовый автобус, фуры. Мужчина рассказал, что из Беларуси машины выпускают без проблем.

Официально информация о закрытии границ Беларуси пока не подтверждалась.

Стоит отметить, что сегодня президент Беларуси Александр Лукашенко, назначая новых помощников по Гродненской, Брестской областям и городу Минску, высказался о вопросах пограничной безопасности.

"Я не хочу публично говорить о том, какие мероприятия мы проводим и будем проводить на границе. И мне нужны там военные люди. (...) Нам надо сегодня еще раз посмотреть, мы многое сделали, когда я говорил: мы должны закрыть границу. Закрыть границу - не сделать ее железным занавесом, это никому не нужно. Граница - это зона дружбы народов. Вы видите, нам бросили вызов. Какая здесь дружба… Но народы не виноваты", - заявил глава республики.

Напомним, в начале месяца украинские водители стояли в огромных очередях на границе с Беларусью из-за усиления пограничных мероприятий.

При этом еще 17 сентября Лукашенко заявлял о необходимости "усилить" границу с Украиной.