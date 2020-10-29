Кабинет министров Украины вывел из перечня объектов большой приватизации государственной собственности госпредприятие "Артемсоль", АО "Государственная продовольственно-зерновая корпорация Украины" и ГАК "Хлеб Украины".

Соответствующее постановление №1329-р опубликовано на правительственном сайте.

Ранее, летом 2020 года, стало известно, что в рамках "большой приватизации" может быть продано до 50% акций Укрзализныци, Нафтогаза и Укрпочты.

Также сообщалось, что Немировский спиртзавод стал первым государственным предприятием по производству спирта в Украине, который продали с аукциона. Завод был приватизирован за 55,08 млн грн

Кроме того, мы рассказывали, как Украина и Польша в присутствии лидеров двух стран Владимира Зеленского Анджея Дуды подписали договор, который расширяет доступ поляков к украинским объектам приватизации.