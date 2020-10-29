Сегодняшний номер "Волынской газеты" должен был выйти с репортажем о визите президента Владимира Зеленского в регион 22 октября, но вместо этого редакция опубликовала на первой полосе сообщение о том, что местных журналистов не допустили к освещению визита главы государства, что на Волыни произошло впервые за годы независимости. Об этом сообщается на странице НСЖУ в соцсети.

Также опубликовано фото первой полосы газеты.

"Тут мог быть репортаж о его (Зеленского - Ред.) пребывании. Но из-за того, что пресс-службы Офиса президента и облгосадминистрации фактически не допустили волынских журналистов к его освещению, сообщать не о чем", - говорится в сообщении.

"То есть, коллеги хотели бы опубликовать материал о пребывании президента на Волыни, но местным журналистам не был обеспечен доступ на мероприятия с участием главы государства. Очевидно, что во время визитов президента в регионы предпочтение следует отдавать общению с местными журналистами. Региональные СМИ должны освещать проблемы своих областей, затронутые во время визитов президента, гораздо шире, чем это представляется в официальных релизах или коротких теленовостях на национальных телеканалах. Безусловно, посещение президента - это Событие для региона. Но только если не закрываться от местных СМИ", - говорится в сообщении.

Национальный союз журналистов Украины призвал Офис президента обеспечить доступ региональных журналистов на мероприятия с участием главы государства.

"Обращаем внимание, что ранее на подобные проблемы с доступом нарекали журналисты Херсона, Запорожья и других городов", - говорится в сообщении.

Напомним, что минувшим летом подобный инцидент произошел в Херсоне. Офис президента не аккредитовал многих журналистов на пресс-конференцию, которую глава государства Владимир Зеленский проводил в ходе рабочего визита в Херсон. В ответ на это местные СМИ опубликовали на своих сайтах шуточные публикации о президенте и его поездке.

Также мы сообщали, что НСЖУ предложил Кабмину принять антикризисную программу поддержки местных СМИ.