Президент Франции Эмманюэль Макрон после жестокого убийства троих человек в Ницце заявил, что страна подверглась атаке исламистов. В связи с этим будут мобилизованы военнослужащие, также власти усилят контроль в школах.

Об этом глава республики заявил в четверг, 29 октября, на месте происшествия.

"В очередной раз наша страна подверглась исламистской террористической атаке. Сегодня утром в базилике Нотр-Дам в Ницце погибли трое наших граждан", - заявил Макрон.

Президент также объявил об усилении мер безопасности в стране на фоне последних нападений.



"Мы защитим все места культа, в частности, церкви, чтобы День всех святых (Хэллоуин) прошел должным образом. (...) Мы защитим также наши школы после школьных каникул", - заявил президент.

Кроме этого, по словам главы государства, во Франции мобилизуют дополнительное число военных.

"Если на нас нападают, то это из-за наших ценностей, наших ценностей свободы и нашего желания не поддаваться террору", - добавил Макрон.

По его словам, "в рамках антитеррористической операции Sentinelle ("Часовой" - Ред.) на территории страны будут мобилизованы от 3 тыс. до 7 тыс. военных". Ожидается, что они будут вести службу на улицах французских городов.

Déclaration après l’attaque terroriste de Nice. https://t.co/9UmVPYLDf7 — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) October 29, 2020

Напомним, сегодня, 29 октября, в 9 утра по местному времени во французском курортном городе Ницце произошло нападение в храме. Мужчина, вооруженный ножом, нанес увечья троим. Одного человека он обезглавил. Второго заколол насмерть. Третьего догнал и вонзил в него лезвие. Помимо этого, ранены еще двое граждан. Мэр Ниццы Кристиан Эстрози сообщил о задержании преступника и назвал инцидент терактом.

С тех пор в разных регионах Франции сегодня произошло еще два нападения - в Авиньоне и Лионе. В связи с этим власти объявили максимальный уровень террористической угрозы.