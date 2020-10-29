В пятницу, 30 октября, в Украине ожидаются дожди практически во всех регионах. Сухо будет на юге страны, а средняя температура днем опустится до +12 градусов.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

В западных регионах Украины ожидается дождь как днем, так и ночью. Исключением станет Львов, где осадки ожидаются только ночью. Температура ночью упадет до +5+8 градусов, а днем поднимется до +10+14.

На востоке будет немного теплее, днем +11+15, а в Запорожье даже +17 градусов. Ночью похолодает до +6+8. Осадки ожидаютскя и днем, и ночью в Луганской и Донецкой областях, а в Харьковской дождь будет только ночью.

В южных регионах будет сухо и тепло, днем +14+17 градусов, а ночью +7+10. В Киеве ожидается ночь без осадков, а вот днем будет дождь температура днем +10+12, ночью +6+8. В Черниговской области также будут дожди и температура днем на севере Украины будет +11+13. Ветер по стране ожидается северно-западный, со средней скоростью 3-8 метров в секунду.

Ранее мы сообщали, что сегодня, 29 октября, синоптики предупредили Киев о сильном тумане, который ухудшит видимость на столичных дорогах.

Также синоптик Наталья Диденко рассказала о похолоданиях , который придут в Украину в ближайшие дни.