Сегодня, 30 октября, у здания Конституционного суда (КСУ) в Киеве проходит акция протеста против решения КС, которое отменяет уголовную ответственность за недостоверное декларирование.

Об этом сообщает корреспондент "Страны".

Акция началась в 09:00 адресу: ул. Жилянская, 14. Организаторами выступили Центр противодействия коррупции, Автомайдан, "Движение сопротивления капитуляции".

По словам организаторов, решение КСУ ставит под угрозу безвизовый режим с Евросоюзом, финансовую помощь, а также европейское развитие Украины.

По состоянию на 09:00 под судом собралось не белее сотни активистов. Охрану общественного порядка обеспечивают сотрудники полиции и солдаты Нацгвардии.

Напомним, 27 октября Конституционный суд принял решение, отменяющее обязательное электронное декларирование. "Страна" подробно рассказывала, что означает решение Конституционного суда по НАПК.

Также мы писали о том, что посол Украины при ЕС пугает отменой безвиза из-за решения КСУ по декларациям.