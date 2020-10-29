Исполняющий обязанности главы Государственной фискальной службы Украины Сергей Солодченко заразился коронавирусом.

Об этом Солодченко сообщил в Facebook 29 октября.

"Получил сегодня результат ПЦР-анализа на SARS-CoV-2 - "Обнаружен". Ухожу на самоизоляцию. Чувствую себя хорошо", - написал и.о. главы ГФС.

Также он обратился ко всем, с кем контактировал в последние дни, провериться и сдать тест на коронавирус.

"Что касается рабочих моментов: я никуда не исчезаю, участие в совещаниях могу принимать онлайн-режиме или по телефону - работаю дистанционно", - добавил Солодченко.

Напомним, 27 октября стало известно, что замы главы Офиса президента Ковалив и Смирнов подхватили коронавирус.

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