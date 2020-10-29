Германия стоит на пороге "драматической ситуации", когда количество новых случаев коронавируса растет по всей стране и грозит коллапсом службы здравоохранения страны. Такое заявление сделала канцлер Ангела Меркель во время выступления в Бундестаге, сообщает DW.

По словам Меркель, нынешний уровень заражения представляет огромную угрозу для системы здравоохранения страны. Ее речь несколько раз прерывали крики нескольких немецких законодателей.

"Такая динамика перегрузит наши отделения интенсивной терапии в течение нескольких недель. Действовать только после заполнения больничных коек было бы слишком поздно", - сказала она, объясняя новые карантинные мероприятия.

Меркель отметила, что понимает "разочарование" в связи с пандемией и новыми ограничениями, но она призвала законодателей и общественность внести свой вклад, чтобы замедлить распространение.

Напомним, в Германии ужесточают карантинные меры, в связи с ростом новых случае Covid-19. Новые ограничения вступают в силу со 2 ноября.

Также мы сообщали, что в больницах Нидерландов не хватает мест для больных с коронавирусом, пациентов везут в Германию.