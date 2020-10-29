Послы стран "Большой семерки" (G7) в Украине обеспокоены из-за попыток отменить "антикоррупционные реформы" в стране.

Об этом сказано в заявлении послов, опубликованном в Twitter.

Послы G7 (Великобритании, Германии, Италии, Канады, Франции, Японии и США), встревожены усилиями отменить проводимые в стране с 2014 года антикоррупционные реформы. В своем сообщении они отметили, что поддерживают жителей Украины "в борьбе за богатую и демократическую страну". И что после уже достигнутого прогресса Украина "не должна возвращаться в прошлое".

Напомним, что во вторник, 27 октября, Конституционный суд вынес решение о несоответствии Конституции положений закона "О предотвращении коррупции". Это сильно взволновало западные посольства, и их представители прибыли в Конституционный суд на встречу с главой КС. В том, что на самом деле означает решение Конституционного суда, разобралась "Страна".

Также мы сообщали о том, как Глава представительства ЕС в Украине вместе с временной поверенной по делам США в Украине во время встречи с главой КСУ Александром Тупицким обсудили важность прозрачности в работе и сохранения достижений после Революции достоинства в 2014 году.