Преступник, убивший сегодня в Ницце троих человек в церкви, является выходцем из Туниса. Данные о его возрасте разнятся, по одной из версий парень был связан с одной из международных террористической организацией.

Об этом в четверг, 29 октября, информируют издание Nice Matin и телеканал RTBF.

Так, по данным местного журнала, террориста зовут Брахим А., ему 21 год и ранее он не был замечен в противоправной деятельности. В поле зрения правоохранителей он не находился.

В то же время источник телеканала утверждает, что нападавшему 25 лет и он был каким-то образом связан с террористической организацией.

Напомним, сегодня, 29 октября, в 9 утра по местному времени во французском курортном городе Ницце произошло нападение в храме. Мужчина, вооруженный ножом, нанес увечья троим. Одного человека он обезглавил. Второго заколол насмерть. Третьего догнал и вонзил в него лезвие. Помимо этого, ранены еще двое граждан. Мэр Ниццы Кристиан Эстрози сообщил о задержании преступника и назвал инцидент терактом.

С тех пор в разных регионах Франции сегодня произошло еще два нападения - в Авиньоне и Лионе. В связи с этим власти объявили максимальный уровень террористической угрозы.