Приближается Год белого Быка. Астрологи уже предсказывают, что 2021 год будет отличаться от високосного решительностью, логикой и торжеством силы.

И пусть 2020-й год Крысы всем изрядно потрепал нервы, мы подготовили общие предсказания, как представителям Зодиака исправить все, что натворил текущий год.

Для кого наступит облегчение, кого ждет самоотверженный труд, а кто испытает радость созидания - читайте в нашем прогнозе ниже.

Стихия Земли (Телец, Дева, Козерог)

Следующий год будет сложным. Но как бы вам ни было трудно, вместо упрямства и мстительности потребуется проявить спокойствие и покорность. Все необдуманные поступки будут направлены против вас самих. Это чревато проблемами в личных отношениях и потерей стабильности.

У Тельцов в 2021 году на первый план выйдут вопросы карьеры, а не семейных отношений. Вы сможете многого достичь благодаря своему трудолюбию. Это же ваш год, Тельцы! В общем, как потопаете, так и полопаете.

В следующем году Девам нужно стремиться быть гибкими и компромиссными в своих решениях. Помните, при попытках задать событиям нужный вам ракурс вы можете потерпеть фиаско. Оставайтесь благодарными за то, что имеете, и не просите большего.

В грядущем году Козерогам следует сосредоточить все свои силы на семейных делах. Для вас будет лучше, если вы смените главенствующую роль в отношениях. И, наоборот, если вы чувствуете зависимость от партнера - в экономическом или психологическом смысле, - в 2021 году самое время для обретения самостоятельности.

Стихия Воды (Рак, Скорпион, Рыбы)

До конца этого года постарайтесь выработать трезвый взгляд на окружающий мир. В 2021 году ваша склонность к уходу от реальности и уныние могут создавать значительные проблемы. Не стоит преувеличивать масштаб неприятностей, иначе уже на старте потеряете расположение судьбы.

Звезды советуют Ракам быть аккуратнее в борьбе с внутренними демонами в 2021-м году. Есть риск зайти в чуждую плоскость. В конце этого и начале следующего года уделяйте больше внимания отношениям с родными и взаимодействию с внешним миром. Заводите новых друзей и деловых партнеров, больше общаясь с новыми людьми и посещая незнакомые города и страны.

В следующем году Скорпионам придется окончательно признать, что погоня за материальными благами - далеко не самое главное в вашей жизни. Избавляйтесь от вредных привычек и боритесь со всеми своими несовершенствами. Для вас наступает лучший год, когда можно, например, бросить курить.

Рыбы, вам важно не подпускать к себе малознакомых людей и помнить популярную поговорку о том, что "в тихом омуте черти водятся". Осторожнее нужно быть и с любовными отношениями, которые могут возникнуть неизвестно откуда. Все события, для которых нет предпосылок, должны вас настораживать. Всегда проверяйте человека, который кажется вам бескорыстным и добрым. Год готовит не одну эмоциональную ловушку для вас. Есть риск, что вы очаруетесь кем-то напрасно.

Стихия Воздуха (Близнецы, Весы, Водолей)

Общая рекомендация на 2021 год для всех представителей стихии - быть добрее к близким и не выплескивать негатив на окружающих. Сделайте выражение "Мой дом - моя крепость" основополагающим девизом на следующий год.

Для Близнецов уже в середине 2021 года настанет светлая полоса для продуктивной работы и самореализации. А до тех пор может наблюдаться некоторый застой и признаки депрессии. Чтобы развеять скуку достаточно оглянуться вокруг - быть может, вы движетесь не в том направлении? И если до осени следующего года ничего не менять - вы можете прийти к плачевному результату.

Весам хорошо бы пересмотреть свои ценности и окончательно решить, каким богам молиться и какие духовные идеалы брать за основу. Вам просто необходимо найти пример для подражания и пересмотреть свои отношения с родителями. Всегда ищите компромисс как с дорогими сердцу людьми, так и с самими собой. Высшие силы обязательно вознаградят вас за труды.

Год принесет Водолеям перемены в личной жизни. Для тех, кто уже имеет постоянного спутника, отношения гармонизируются и укрепятся, а партнер наконец-то займет подобающее место в вашей жизни. Для одиноких представителей знака есть возможность встретить любимого человека. Причем чувства могут появиться к тому человеку, с кем вам будет приятно и легко общаться.

Стихия Огня (Овен, Лев, Стрелец)

Общие рекомендации для представителей стихии на 2021 год следующие: запасайтесь терпением, чтобы сдерживать свою огненную натуру, подавляйте вспыльчивость, перенаправляйте лишнюю энергию и всегда помните о том, что "утро вечера мудренее". Эту народную мудрость стоит взять на вооружение тем, кто часто поступает интуитивно, не задумываясь о последствиях. В особо сложных моментах можете повторять поговорку как мантру.

Для Овнов первое место займет сфера личных отношений. В 2021 году нужно приготовиться к переменам тем представителям знака, кто еще не встретил свою вторую половинку. Для вас вторая декада года станет прекрасным периодом для романтических встреч. В мае-августе возможно знакомство, которое перевернет вашу жизнь с ног на голову.

У Львов есть риск впасть в сильную зависимость от предмета любви, что будет вам только мешать в финансовой сфере. Уже с начала года в отношениях с любимым человеком могут наблюдаться препятствия и ощущаться трудности. В 2021 году вы вряд ли сможете адекватно оценить происходящее, в том числе и собственные чувства.

Стрельцов ожидают интересные задачи и приятные открытия. Для вас наступающий год - возможность выделиться из серой массы, если вы будете уделять время творчеству и достигнете в нем определенных результатов. Пусть это будет не профессиональный рост, но приятное и ощутимое достижение для вас лично.