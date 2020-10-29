Мэр российского города-миллионника Уфа Ульфат Мустафин умер от коронавирусной инфекции. Он боролся с болезнью больше месяца.

Об этом со ссылкой на главу Башкирии Радия Хабирова сообщает "Башинформ".

Он рассказал, что сегодня, 29 октября, после тяжелой 35-дневной борьбы с болезнью глава администрации Уфы Ульфат Мансурович Мустафин скончался в результате осложнений, вызванных пневмонией и Сovid-19.

Глава республики выразил искренние соболезнования родным и близким покойного

Отметим, что вчера, 28 октября, глава Башкортостана Радий Хабиров сообщил подробности о состоянии здоровья мэра Уфы. Он подтвердил, что Мустафин заболел Сovid-19 и рассказал, что болезнь Мустафина протекала тяжело. По словам Хабирова, у 61-летнего градоначальника обнаружили обширное поражение легких.

Ранее мы писали, что Известный ученый и создатель математической теории жизни умер от коронавируса.

Также рассказывали, что в мире новый антирекорд Covid-19. Впервые заразилось больше полумиллиона человек за сутки.