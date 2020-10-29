На заседании в среду, 28 октября, Кабинет министров Украины согласовал проект постановления, который позволяет привлекать к ответственности владельцев авто на европейских номерах.

Об этом в Facebook сообщил нардеп от "Слуги народа" Евгений Брагарь.

При этом депутат напомнил, что в конце прошлого года между "АвтоЕвросилой" и главой МВД Арсеном Аваковым был подписан меморандум "по непривлечению к ответственности владельцев автомобилей на европейской регистрации до принятия закона о доступном растаможке".

Отметим, что за опоздание с растаможкой коммерческой или личной машины на еврономерах в Украине предусмотрен штраф в размере 8 500 грн, в случае повторного нарушения - 170 000 грн.

Напомним, что в конце прошлого года Рада отложила до 2020 года введение штрафов за нерастаможенные евробляхи. Предполагалось, что Кабмин рассмотрит необходимые для доступной растаможки проекты законов 14 января 2020 года, а парламент урегулирует этот вопрос в течение месяца, однако этого так и не прозиошло

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