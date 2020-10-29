Президент Беларуси Александр Лукашенко считает, что партия "Слуга народа" показала слабый результат на местных выборах, поскольку "бросала камни в соседа", а следовало разобраться в себе.

Такое мнение он высказал на совещании по кадровым решениям, передает БелТА.

По словам Лукашенко, ситуация в Украине похожа на ситуацию в Литве после парламентских выборов, где, по его мнению, оппозиция выиграла потому что официальный Вильнюс "вмешался в дела Беларуси".

"А что в Украине произошло, наш друг Володя Зеленский? Сокрушительное поражение на выборах в местное самоуправление. Поэтому не надо у соседа бросать камнями, не надо в наш город лезть. Разберитесь в себе. Надо всегда быть честным, надежным для соседа, преданным своей стране и искренним ", - сказал Лукашенко.

На видео: Лукашенко об Украине с 1:50

Ранее "Страна" писала о том, что Лукашенко обвинил Дуду в фальсификации выборов президента Польши.

Также мы сообщали, что Лукашенко назвал протесты в стране террористической угрозой и обещал жесткую реакцию.