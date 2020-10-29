Президент России Владимир Путин заявил, что считает российскую вакцину эффективной и работающей без сбоев. По его мнению, в этом и есть ее отличие от вакцины из Великобритании.

Об этом Путин рассказал во время Инвестиционного форума 29 октября.

Путин сказал, что российская вакцина работает без сбоев, а вот вакцина из Великобритании "с некоторыми сбоями" "из-за аденовируса обезьяны". А российская вакцина, в отличие от британской, готовится на основе аденовируса человека. И уточнил, что в России на подходе уже третья вакцина от коронавируса, но есть проблема с производством. Но есть план договориться с иностранными государствами о массовом производстве российской вакцины, где есть все условия и необходимое оборудование.

"Знаем о том, что многие европейские страны заключили контракты на поставку вакцины из Великобритании. К сожалению, там есть некоторые сбои. Они делают свою вакцину на основе аденовируса обезьяны (шимпанзе). А наши специалисты делают на основе аденовируса человека. Это является ракетоносителем, как говорят специалисты, для того, чтобы доставить нужные компоненты в клетку живого организма – человека. И действует это эффективно, у нас нет ни одного серьезного сбоя в этой сфере", - считает президент РФ.

Путин о вакцине с 1:43:40

Ранее мы рассказывали, что украинская вакцина от коронавируса успешно прошла новое испытание и уничтожила Covid-19 на живых клетках человека. Степанов рассказал, что украинские ученые использовали лаборатории, которые расположены в других странах.

Также сообщалось, что в Великобритании намеренно заразят коронавирусом 90 человек, чтобы проверить действие новых вакцин от коронавируса. Таким образом планируют ускорить разработку вакцины.