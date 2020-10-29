На днях под Славянском Донецкой области произошел порыв Второго Донецкого водопровода, из-за чего без воды оставались пять населенных пунктов, в которых проживают около 75 тысяч человек. На данный момент авария устранена.

Об этом в четверг, 29 октября, информирует пресс-служба Донецкой областной государственной администрации.

По данным чиновников, порыв трубы произошел из-за износа коммуникаций. Без воды частично оставались Константиновка, Дружковка, села Петровка, Щербиновка и пгт Новгородское.

На данный момент подача воды в эти населенные пункты возобновлена.

"Специалисты (...) завершили ремонтные работы на участке Второго Донецкого водопровода вблизи города Славянск. По состоянию на 10:15 завершены сварочные работы и водопровод открыли для заполнения", - говорится в сообщении.

Стоит отметить, что Второй Донецкий водопровод является главным источником водоснабжения для Славянска, Краматорска, Дружковки, Константиновки, а также близлежащих сел и поселков. 20 км этого водопровода находится в аварийном состоянии и требует замены.

Ранее мы писали о том, как в сентябре часть Соломенского района Киева осталась без водоснабжения из-за аварии на трубопроводе.

Также "Страна" сообщала, что этим летом в Днепропетровской области жители четырех городов остались без воды из-за того, что компания ДТЭК за неуплату долгов отключила от электроснабжения водоканал "Днепр - Западный Донбасс".