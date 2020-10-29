В центре французского Лиона арестован вооруженный ножом мужчина. В четверг, 29 октября, утром он стоял на трамвайной остановке и размахивал ножом с трехдюймовым (7,62 см) лезвием. Об этом пишет Le Progres.

Уточняется, что у задержанного афганское гражданство. Он взят под стражу, ведется расследование. На данный момент неизвестно, связан ли этот арест с терактом, совершенным в четверг утром в Ницце.

По словам мэра второго округа Лиона Пьера Оливера, вмешательство полиции позволило избежать новой трагедии.

Ранее "Страна" писала о том, что мэр Ниццы назвал сегодняшний теракт, в котором убиты три человека, проявлением "исламского фашизма" и закрыл все церкви.

Также мы сообщали, что после теракта в Ницце вооруженный мужчина с криками "Аллах акбар" напал на полицейских в Авиньоне.