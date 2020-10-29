Вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина заявила, что Украину не лишат безвиза с Евросоюзом.

Соответствующее заявление по поводу решения Конституционного суда и его вероятного влияния на безвизовый режим, отношения с ЕС и НАТО, она опубликовала в Facebook.

"Безвизу" с ЕС быть! Есть силы внутри страны, заинтересованы в том, чтобы остановить европейскую и евроатлантическую интеграцию Украины, и одновременно лишить украинцев "безвиза". Уверяю, им это не удастся!", - цитирует Стефанишину пресс-служба вице-премьера.

Как сообщается, Стефанишина заявила, что обстоятельства, в которых принимались недавние решения Конституционного суда вызывают вопросы и возмущение. Это еще один сигнал, что реформа судебной ветви власти, над которой сейчас идет работа с Венецианской комиссией, должна быть доведена до логического завершения.

Также Стефанишина добавила, что сегодня, 29 октября, президент Владимир Зеленский собирает срочное заседание СНБО для решения соответствующих вопросов.

Кроме того президент, как сказала вице-премьер, уже заявил, что воспользуется своим правом законодательной инициативы для возобновления эффективной работы системы электронного декларирования и ответственности за нарушение антикоррупционного законодательства.

По словам Стефанишиной, со своей стороны правительство также принимает меры, которые сделают невозможной остановку уже начатых реформ, включая те, которые являются основой для нашей европейской и евроатлантической интеграции Украины.

"Напоминаю, что этот курс Украины в ЕС и НАТО является окончательным, неотвратимым и закреплен в Конституции Украины", - сказала она.

Напомним, посол Украины при ЕС Николай Точицкий сообщил в письме Ольге Стефанишиной, что решение Конституционного суда Украины, которое касается деятельности антикоррупционных органов, может привести к приостановке безвиза с Европейским союзом.

Также мы писали, что 27 октября Конституционный суд признал незаконным электронное декларирование и лишил полномочий НАПК. После этого НАПК было вынуждено закрыть электронный реестр деклараций.