Стало известно, что в странах Евросоюза начал быстро распространятся новый вид коронавируса. Он уже получил название 20A.EU1 и впервые был выявлен у сельскохозяйственных рабочих.

Соответствующие результаты исследования ученых из Швеции и Испании опубликованы на сайте Базельского университета.

Ученые выяснили, что вторая волны пандемии в Европе может быть связана с мутацией коронавируса среди испанских сельскохозяйственных рабочих. Начиная с лета 2020 года он распространился по большей части Западной Европы и на сегодня на него приходится значительная доля новых случаев заражения COVID-19.

Коронавирус, который мутировал, назвали 20A.EU1. Распространился он во многом благодаря людям, которые возвращались из отпусков в Испании. Сообщается, что быстрое распространение 20A.EU1 дает понять, что карантинные меры, которые уже приняты, были недостаточными для того чтобы сдержать пандемию.

По мнению ученых вирус 20A.EU1 не похож ни на одну известную версию вируса Sars-Cov-2. А до него была известна мутация, которая привела к появлению штамма коронавируса D614G. Ученые уверены, что он сделал вирус более заразным.

А одна из ученых Высшей технической школы Цюриха акцентировала внимание на том, что полученные за последнее время образцы вируса со всей Европы базируются именно на этом варианте коронавируса. Один из соавторов исследования Иньяки Комас считает, что новый штамм мог быстро распространиться благодаря первоначальной вспышке коронавируса.

Ранее сообщалось, что в Евросоюзе хотят начать вакцинацию от коронавируса в апреле 2021 года. На сегодня на испытании находятся 11 вакцин от коронавируса, и к концу года, вероятно, станет известно, насколько они эффективны.

Также мы писали, что на территории России коронавирус обнаружили у летучих мышей. Исследовать его природу ученые будут в течение двух ближайших лет.