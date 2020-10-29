Глава Конституционного суда Украины Александр Тупицкий уже после аннексии Крыма, в 2018 году, купил земельный участок в поселке Кореиз возле Ялты, однако сделку в своих декларациях он не отобразил.

Кроме того, оформлял он новую собственность по российским законам.

Об этом сообщается в расследовании программы "Схемы". Информация уже получила большой резонанс. В комментариях к ней многие представители так называемого "антикоррупционного лобби" (преимущественно - грантовые активисты) говорят, что это является чуть ли не доказательством работы Тупицкого на Россию.

В тоже, буквально несколько лет назад, уже после аннексии Крыма, сделки с недвижимостью в Крыму по российским законам совершил глава НАБУ Артем Сытник, но она почему-то ни у кого возмущения не вызвало. Хотя по этому факту уже даже открыто уголовное дело.

Об обоих историях рассказывает "Страна".

Земля Тупицкого

По информации журналистов "Схем", Александр Тупицкий владел имением и земельным участком в поселке Кореиз еще до аннексии полуострова. Однако в 2018 году он расширил свои владения, оформив еще один участок возле дома в свою собственность.

Тупицкий купил небольшой участок площадью 126 кв. м. (0,0126 га) у гражданина России Владимира Рисятова. Бумаги оформили по российским законам, о чем свидетельствуют данные Федеральной службы госрегистрации, кадастра и картографии РФ. В декларациях Тупицкого за 2018 и 2019 года эта сделка и полученный в ее результате участок не упоминаются.

Россиянин Владимир Рысятов, у которого Тупицкий купил землю, рассказал журналистам, что он является соседом главы КСУ.

По его словам, между участками была неправильно проведена граница, поэтому они с Тупицким договорились оформить соглашение купли-продажи по российскому законодательству, хотя фактически, как утверждает Рысятов, "продажи не было", так как земля ему не принадлежала.

То есть, как видим, речь в случае с Тупицким идет о некоей технической сделке по очень небольшому участку земли.

Сытник продал землю по российским законам

Что касается Сытника, то еще в 2018 году с ним начался похожий скандал. Тогда стало известно, что семья директора Национального антикоррупционного бюро продала элитный земельный участок в Севастополе по российским законам.

При этом право собственности на участок площадью 0,0416 га в Севастополе было зарегистрировано на супругу директора НАБУ Анну Сытник еще в 2017-м. Тогда же Сытники через посредника продали участок за 900 000 российских рублей - по законам РФ. При этом в декларациях они эту сделку также не указали.

И несмотря на то, что участок Сытников примерно в три раза больше, чем земля, которую приобрел Тупицкий, расследование дела, которое по этому факту в 2018 году зарегистрировала САП, так и не было завершено.

И только лишь два года спустя после обнародования скандальной информации о директоре НАБУ Госбюро расследований открыло по данному факту уголовное производство против Артема Сытника.

Сделано это было по заявлению телеведущего Дмитрия Спивака.

Однако "группа поддержки НАБУ", которая сейчас активно обсуждает новость о крымской земле Тупицкого, не обращает никакого внимания на информацию о продаже крымской земли Сытником по российским законам.