НАБУ и САП намерены закрыть уголовные дела против генпрокурора Ирины Венедиктовой, экс-депутата Верховной Рады Игоря Кононенко (Блок Петра Порошенко), экс-министра энергетики и угольной промышленности Игоря Насалика, которые были открыты в связи с нарушениями декларирования средств.

Уточняется, что ведомства пойдут на такой шаг из-за решения Конституционного суда об отмене ответственности за декларирование недостоверной информации, сообщают "Украинские новости" со ссылкой на источник в антикоррупционных органах.

"Эти дела будут закрыты", - сказал источник.

По его словам, эти дела расследовались по статье 366-1 Уголовного кодекса (Декларирование недостоверной информации).

Напомним, на днях Конституционный суд вынес решение о несоответствии Конституции положений закона "О предотвращении коррупции". Неконституционными признаны два пункта: уголовная ответственность за недостоверные сведения при подаче чиновниками и нардепами электронных деклараций, а также часть контролирующих полномочий НАПК.

Также мы сообщали, что Зеленский созвал экстренное заседание СНБО из-за е-деклараций.