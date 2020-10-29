Министерство юстиции Российской Федерации включило АУЕ (движение "Арестантский уклад един" или "Арестантское уголовное единство") в перечень запрещенных экстремистских организаций, чья деятельность запрещена на территории России.

Об этом свидетельствует информация, размещенная на сайте ведомства в четверг, 29 октября.

Стоит отметить, что соответствующее решение Минюста РФ основано на постановлении Верховного суда России, который 17 августа признал АУЕ экстремистской организацией.

Так, с сегодняшнего дня российские СМИ, в материалах об АУЕ, обязаны добавлять примечание "запрещенная в России организация".

Ранее мы писали, что 9 сентября в России вынесли первый после запрета в стране движения АУЕ приговор за организацию ячейки этого сообщества. Тюремные сроки получили администраторы тематического паблика "ВКонтакте".