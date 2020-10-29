Во Франции церковь Нотр-Дам-де-Нис, где три человека погибли в результате нападения мужчины с ножом, заранее получила предупреждения о возможной атаке. По словам священника, в базилике старались быть бдительными, но нападение все равно стало неожиданным.

Об этом сообщает РИА Новости.

"В течение двух-трех дней нас предупреждали, что с приближением Дня всех святых 1 ноября могут произойти дополнительные нападения", - сказал священник Жиль Флорини. Он добавил, что в базилике все были бдительны, но не могли подумать, что возможно такое нападение.

Напомним, сегодня, 29 октября, в 9 утра по местному времени во французском курортном городе Ницце произошло нападение в храме. Мужчина, вооруженный ножом, нанес увечья троим. Одного человека он обезглавил. Второго заколол насмерть. Третьего догнал и вонзил в него лезвие. Помимо этого, ранены еще двое граждан. Мэр Ниццы Кристиан Эстрози сообщил о задержании террориста.

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