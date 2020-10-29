Российской телеведущей и экс-кандидату в президенты Ксении Собчак, после того как она открыто высказала поддержку президенту Франции Эммануэлю Макрону, начали поступать угрозы убийства.

Об этом она рассказала в своем Telegram-канале.

Ксения Собчак 27 октября опубликовала на своей странице в Instagram пост, в котором выразила поддержку Макрону, после того как то выступил с критикой Ислама, что изначально связано с резонансным убийством школьного учителя во Франции.

"Свобода-самое ценное ,что есть у человека. И именно свободу все мировые религии, все государства мира пытаются отнять", - написала Собчак и добавила, что считает Макрона своим героем.

После того, как телеведущая выразила поддержку президенту Франции в своих медиа, ей начали поступать угрозы расправы. В одном из сообщений, которые начали поступать Ксении Собчак, говорится, что ее голова "также окажется там, если она не удалит пост", видимо подразумевается убийство школьного учителя в Париже, которого обезглавили. Также автор сообщения призывает принести извинения перед мусульманами. И подобных сообщений с угрозами Собчак поступает множество, от разных людей и с разных номеров.

В своем сообщении телеведущая заявила, что те, кто ей угрожает позорят нормальных, законопослушных мусульман.

Напомним, что сегодня, 29 октября в Ницце произошел теракт в результате которого погибли трое людей. Это произошло на утренней мессе в соборе Нотр-Дам , когда там молились прихожане .Неизвестный мужчина был вооружен ножом и оружием. Он открыл огонь. Все известные детали происшествия собрала "Страна".

Также сегодня во Франции объявили максимальный уровень террористической угрозы из-за атак мусульман.