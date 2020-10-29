Офис генерального прокурора Украины сообщил о подозрении двум жителям Ровенской области по факту взятки в миллион долларов за должность начальника ГУ Нацполиции в регионе.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса генпрокурора в четверг, 29 октября.

По данным следствия, бывший сотрудник органов внутренних дел, не прошел аттестацию. После чего он вместе с сообщником в одном из кабинетов Министерства внутренних дел предложил одному из сотрудников Департамента кадрового обеспечения Нацполиции Украины один миллион долларов. За эту сумму экс-сотрудник хотел получить должность начальника Главного управления Нацполиции в Ровенской области.

В частности, за эти средства он хотел восстановиться на работе, успешно пройти конкурс и получить рекомендации для назначения на вакантную должность.

Сейчас продолжается досудебное расследование, проводятся первоочередные следственные действия и решается вопрос об избрании подозреваемым меры пресечения.

Ранее мы писали, что топ-руководитель НАНУ вымогал взятку $200 тысяч за передачу земельного участка академии.

Также рассказывали, как в Киеве поймали полицейского лейтенанта, который брал взятки и торговал наркотиками.