Ношение защитной маски - то еще испытание для людей, которые вынуждены носить очки для зрения. При каждом выдохе сквозь слой материи стекло запотевает и лишает способности видеть. Приходится снимать и протирать линзы или стягивать маску ниже носа. Однако это не защищает в толпе, где в такой момент легко можно подхватить Covid-19.

Ранее "Страна" анализировала правду и мифы про коронавирус. А сегодня мы составили семь рекомендаций для "очкариков", которые можно использовать во время масочного режима. Итак, нам нужно добиться одного - чтобы маска плотно прилегала в области носа.

Способ № 1. Если вы носите медицинскую защитную маску, загните верхний край маски внутрь перед использованием. При этом наденьте очки так, чтобы они ложились поверх маски.

Очень часто медицинская маска идет с необходимым зажимом, который необходимо просто придавить к носу и разровнять на лице.

Способ № 2. Подложите ватный диск, салфетку или кусок ткани в месте соприкосновения с носом. Так теплый воздух будет лучше задерживаться.

Такой метод используют даже биологи, работая в очках с микроскопом - они приклеивают по кромке маски на лицо узкую полоску бумажного лейкопластыря или малярного скотча.

Способ № 3. Промойте стекла в мыльной воде и тщательно просушите. Глицерин, входящий в состав мыла, образует на линзах тонкий налет, который не даст линзам затуманиться от влаги.

Однако при этом четкость картинки перед глазами может немного снижаться, поскольку стекла становятся матовыми.

Способ № 4. Кстати с запотеванием линз также борется обыкновенная пена для бритья. Возьмите каплю средства и нанесите на стекла. Втирайте, пока пена не высохнет, а потом протрите салфеткой.

Минус такого метода - эффект держится всего час.

Совет № 5. Обработайте очки специальным средством против запотевания или противотуманным спреем. Его можно купить в аптеке. Такое средство хорошо зарекомендовало себя летом и зимой при небольшом морозе.

Минус этого способа: если температура упадет ниже -10 стекла покроются тонкой коркой льда.

Совет № 6. Из любого материала создайте дополнительную жесткость. Подойдет фольга, проволока и даже зажим от хлеба, которые можно вшить в маску. Надевая маску на лицо, прижмите ее на переносице - это поможет избавиться от запотевания.

Совет № 7. Если перекрутить маску на ушах, воздух выйдет по бокам, а не в очки. Этот совет в Twitter опубликовала маникюрщица с ником holywarovna, которая и до пандемия работала в очках и маске в салоне.

А поскольку защитные маски еще долго будут частью повседневного обихода, как осенью зонт и перчатки зимой, такие моменты нужно обязательно учитывать. Так вы избавите себя от незавидной участи "очкарика" и защитите свое здоровье.

Напомним, эти советы особенно актуальны в период, когда Европа начинает ужесточать коронавирусные требования и вводит обязательный повсеместный масочный режим.

В Украине также растет число новых случаев заболевания коронавирусом. По состоянию на 29 октября инфицировано 7 342 человек за сутки. Общее число заболевших достигло 370 417 человек. Больше всего заболевших в Харьковской (575), Хмельницкой (478), Одесской (416) и Львовской (405) областях.