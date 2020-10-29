В четверг, 29 октября, премьер-министр Украины Денис Шмыгаль должен был выступить на форуме Building & Construction Forum в Киеве, в отеле Hilton. Однако он туда не пришел.

Отсутствие главы правительства организаторы объяснили тем, что Шмыгаль заразился коронавирусом, сообщили "Стране" участники форума.

Однако Ольга Куришко, пресс-секретарь премьер-министра, в комментарии "Стране" опровергла информацию о коронавирусе у премьера. По ее словам, Денис Шмыгаль здоров и работает. А от участия в форуме, по ее словам, премьер отказался еще 20 октября

Отметим, что вчера, 29 октября, Шмыгаль проводил заседание Кабинета министров. Оно проводилось в онлайн-формате. Сам премьер находился в зале заседаний правительства, однако министры связывались с ним через Zoom.

Напомним, что 21 октября украинское правительство решило, что заседания Кабмина с этой недели переходят в онлайн.

Также недавно стало известно, что замы главы Офиса президента Ковалив и Смирнов подхватили коронавирус. У Зеленского заявили, что сам глава государства и руководитель его офиса Андрей Ермак не заразились и чувствуют себя хорошо.