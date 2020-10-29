Партия "Оппозиционная платформа - За жизнь" выступила за полную смену курса действующей власти с целью вернуть суверенитет страны, избавиться от "внешней зависимости" и ввести ограничения на зарплаты глав государственных компаний.

Об этом говорится в заявлении политической силы, опубликованном в Facebook в четверг, 29 октября.

"Оппозиционная платформа – За жизнь" будет добиваться полной смены государственного курса. Украине необходимо вернуть суверенитет, разорвать порочный круг долгов и внешней зависимости", - говорится сообщении.

В партии отметили, что "разгромное поражение на местных выборах не стало уроком для власти"

"Слуги" (пропрезидентская партия "Слуга народа" - Ред.) продолжают считать украинских граждан безропотными, "некачественными" людьми, с мнением которых можно не считаться. Они не будут ничего менять. Для того чтобы в Украине вновь воцарился мир и началось развитие, необходимо полностью менять обанкротившуюся власть", - заявили в ОПЗЖ.

Представители партии утверждают, что центральная власть зависима от иностранных кредиторов.

"Именно их, а не украинский народ "слуги" считают своими истинными хозяевами. Поэтому вместо предвыборных обещаний гражданам, они поспешили выполнить требования МВФ и ЕС и снять ограничения на зарплаты менеджменту и членам наблюдательных советов госкомпаний", - отметили в политсиле.

По мнению членов ОПЗЖ, это говорит о том, что иностранные специалисты в наблюдательных советах украинских государственных компаний "будут опять получать миллионы, вытягивая деньги из украинских предприятий, паразитировать на нищете украинских семей и кризисе нашей экономики".

Напомним, недавно сопредседатель ОПЗЖ Юрий Бойко констатировал, что его политическая сила "одержала блестящую победу" на местных выборах, прошедших 25 октября.

Ранее мы писали о том, что ждет действующие власти после провала "слуг народа" на местных выборах.