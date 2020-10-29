В связи с трагичными событиями в Ницце, где возле церкви обезглавили женщину и закололи мужчину, и в Авиньоне, где неизвестный напал на полицейских, во Франции объявили максимальный уровень террористической угрозы.

Об этом со ссылкой на премьер-министра Франции Жана Кастекса сообщает BFMTV.

Кастекс назвал нападение в Ницце варварским. Также он поблагодарил полицейских, которые задержали нападавшего.

"Ответ правительства будет твердым, незамедлительным и безжалостным. План будет доведен до максимального уровня по всей стране", - заявил он.

По словам Кастекса, у этого плана есть три уровня: самый низкий "бдительность", второй - "риск атаки", когда угроза высока, и самый высокий - "атака". Последний может быть активирован в случае неминуемой угрозы террористического акта или сразу после нападения.

Кроме того, премьер добавил, что президент Франции Эммануэль Макрон созывает на пятницу, 30 октября, Совет национальной обороны. Также завтра французский лидер во второй половине дня отправится к собору Нотр-Дам в Ницце, где случился трагичный инцидент.

Напомним, сегодня, 29 октября, во французском городе Ницце произошло нападение в храме. Мужчина, вооруженный ножом, ранил троих человек. Одного он обезглавил. Второго заколол насмерть. Третьего догнал и вонзил в него лезвие. Помимо этого, ранены еще двое граждан.

Мэр Ниццы Кристиан Эстрози назвал сегодняшний теракт проявлением "исламского фашизма" и закрыл все церкви.