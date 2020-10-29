Народный депутат Верховной Рады второго созыва, первый президент АО "Украинская финансовая группа" Валерий Бабич умер от коронавирусной болезни на 67 году жизни.

Об этом в четверг, 29 октября, сообщила пресс-секретарь Украинского союза промышленников и предпринимателей (УСПП) Марина Кинах.

"Сегодня от этой страшной болезни (вероятно, коронавирус - Ред.) ушел человек большого сердца, добрейшей души, огромного ума - Валерий Георгиевич Бабич... Мои искренние соболезнования всей большой дружной семье... Скорблю вместе с вами...", - написала Кинах в своем Facebook.

Бабич родился в городе Броды Львовской области 25 августа 1953 года.

В 1991 году он был одним из основателей Республиканского акционерного общества "Украинская биржа" (с 1992 - Акционерная группа "Украинская финансовая группа"), президентом которого он долгое время являлся. Вскоре Бабич стал председателем совета промышленников и предпринимателей при президенте Украины. С 1993 по 1994 он также являлся внештатным советником президента Украины Леонида Кравчука по вопросам рыночной экономики.

В 1994 году Бабич стал народным депутатом Верховной Рады. С 1998 по 2003 год политик избирался председателем политической партии "Всеукраинское объединение христиан". В том же году он участвовал в первом туре президентских выборов, на которых занял пятое место из семи, набрав 2,48% (644 263 голосов).

В 1997 году Бабич занял второе место в списке "Христианско-демократической партии Украины". Однако вскоре он зарегистрировался кандидатом в депутаты от киевского одномандатного округа № 218, от которого и был во второй раз избран в Верховную Раду, набрав 13,84% голосов.

Через год политик возглавил партию "Всеукраинское объединение христиан" (ВОХ). В 2002 году он повел эту политическую силу на парламентские выборы, однако, набрав всего 0,29%, Бабич в парламент не прошел. В 2003 он не был переизбран на пост главы ВОХ и отошел на второй план украинской политики.

Также Бабич занимал пост вице-президента Всеукраинского благотворительного культурно-научного фонда имени Тараса Шевченко.

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