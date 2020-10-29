В "Укрзализныце" к концу первого квартала 2021 не планируют повышать тарифы на пассажирские перевозки. Кроме того, с 1 ноября стоимость билетов на места в вагонах первого класса поездов "Интерсити" снизится почти на 15%.

Об этом во время онлайн-брифинга заявил директор филиала "Пассажирская компания" УЗ Александр Перцовский, видео обнародовано в Facebook.

"Никаких повышений в этом году не планируется, до первого квартала следующего года. Мы сейчас в дискуссии и рассматриваем вариант, что со второй половины следующего года, со второго квартала возможна определенная индексация цен на пассажирские перевозки", - сказал он.

По словам Перцовского, финального решения по тарифам на следующий год еще нет. Также он добавил, что компания с 1 ноября на около 15% снизит стоимость билетов на места в вагонах первого класса скоростных поездов "Интерсити" - "чтобы не перевозить воздух".

Кроме того, по словам Перцовского, УЗ введет дифференциацию цены в зависимости от срока покупки билетов - "чем раньше, тем дешевле".

Перцовский о ценах на билеты с 40:43 минуты

Ранее мы писали, что "Укрзализныця" может вернуть 50-процентное ограничение продажи билетов на поезда.

Между тем, работники УЗ массово увольняются. Они жалуются на ухудшение условий труда. Люди говорят, что зарплаты, по сравнению с прошлым годом, уменьшились, а нагрузка на многих участках, наоборот, растет.