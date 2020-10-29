В четверг, 29 октября, женское движение Femen провело новую акцию в Одессе. Одна из активисток полностью обнажилась возле здания Генерального консультства Польши в знак протеста против запрета абортов в этой стране.

Об этом сообщает корреспондент "Страны".

Акция состоялась в 12:00. Секстремистка Femen полностью обнажилась, выкрикивая: "Сестры к оружию". Охранник был настолько ошарашен этим зрелищем, что побоялся препятствовать девушке. Помимо лозунгов, на груди у секстремистки была нарисована красная молния - символ женского восстания в Польше.

Акция стала продолжением киевского перформанса, когда участница движения Femen полностью обнажилась у посольства Польши в Киеве.

"Стране" в Femen заявили, что продолжают кампанию в поддержку женщин Польши после того, как там запретили аборты.

"Пока не отменят варварский закон о запрете абортов, у всех польских чиновников будет гореть под ногами земля. А пока он не отменен, Femen призывает женщин Польши в случае необходимости приезжать делать аборты в Украину", - заявила "Стране" лидер движения Анна Гуцол.

Напомним, что на прошлой неделе Конституционный суд Польши запретил женщинам проводить аборты, даже в случае явных признаков дефекта или неизлечимой болезни, которая угрожает жизни плода или матери. После этого в стране начались акции протеста, митингующие вступали в стычки с правоохранителями.

Также мы писали, что президент Польши изменил свое мнение за неделю и выступил в поддержку абортов.

Женское движение Femen выступило в поддержку полячек, в Киеве уже состоялась акция, в ходе которой активистка полностью разделась у здания посольства в Киеве. Позже "Страна" узнала, почему активистки теперь стали полностью обнажаться, а не просто показывать грудь.