Всего 28% опрошенных украинцев считают необходимым ввести на всей территории Украины жесткий карантин, подобный тому, который действовал в стране весной. Противоположного мнения придерживаются 57% украинцев.

Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного компанией Research & Branding Group с 8 по 18 октября среди 1801 респондента.

Так, возвращение Украины к жесткому карантину:

Поддерживают - 28%;





Не поддерживают - 57%;





Не определились - 15%.

По данным социологов, сторонниками локдауна являются представители старшей возрастной группы (60+), жители областных центров, а также респонденты из западных и восточных регионов Украины.

Опрос проводился на всей территории страны кроме оккупированных регионов Донбасса и полуострова Крым. Максимальная погрешность выборки не превышает 2,4%.

Ранее мы спросили жителей Киева об их отношении к жесткому карантину в Украине.

Также "Страна" разбиралась, ждет ли Украину локдаун после того, как карантинные ограничения ужесточились в ряде стран Европы.