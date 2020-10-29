Почти 60% украинцев выступают против локдауна в стране - опрос
Всего 28% опрошенных украинцев считают необходимым ввести на всей территории Украины жесткий карантин, подобный тому, который действовал в стране весной. Противоположного мнения придерживаются 57% украинцев.
Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного компанией Research & Branding Group с 8 по 18 октября среди 1801 респондента.
Так, возвращение Украины к жесткому карантину:
- Поддерживают - 28%;
- Не поддерживают - 57%;
- Не определились - 15%.
По данным социологов, сторонниками локдауна являются представители старшей возрастной группы (60+), жители областных центров, а также респонденты из западных и восточных регионов Украины.
Опрос проводился на всей территории страны кроме оккупированных регионов Донбасса и полуострова Крым. Максимальная погрешность выборки не превышает 2,4%.
Ранее мы спросили жителей Киева об их отношении к жесткому карантину в Украине.
Также "Страна" разбиралась, ждет ли Украину локдаун после того, как карантинные ограничения ужесточились в ряде стран Европы.