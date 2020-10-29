Действующий президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что его польский коллега Анджей Дуда победил на выборах, которые состоялись летом 2020 года, "благодаря фальсификациям".

Об этом со ссылкой на президента Беларуси сообщает "БелТА" в четверг, 29 октября.

"Они хотели у нас революцию устроить, даже не революцию, а мятеж, а получили сами. Там ситуация непростая, и она просто так не вылезет. Там не отморозки поднялись, а поднялись женщины, и понятно, за что поднялись... Женщины поднялись и начали протестовать не потому, что только аборты (запретили - Ред.). Это был спусковой крючок. Дуда победил в Польше, сфальсифицировав выборы. Там даже процента преимущества не было. Сфальсифицировал. И оттуда все началось. Они хотели стрелки перевести на нас. А поляки не дураки, и там это (протесты) все началось", - сказал Лукашенко.

Напомним, Польша отказалась признавать Бацьку президентом Беларуси.

Позже в МИД Польши заявили, что Варшава не рассматривает пока возможность разрыва дипломатических отношений с Минском.

Также рассказывали, что, по словам посла Украины в Беларусь Игоря Кизима, на территорию республики не будут пускать граждан Украины, Польши и Литвы. Однако в белорусском Госпогранкомите опровергли эту информацию.