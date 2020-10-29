Утром в четверг, 29 октября, во французском Авиньоне вооруженный ножом мужчина с криком "Аллаху акбар!" напал с ножом на полицейских, его застрелили. Это случилось спустя несколько часов после происшествия в Ницце, где преступник убил трех человек возле церкви.

Об этом сообщает телеканал Europe 1.

Так, инцидент произошел около 11:15. Мужчина с ножом напал на полицейских прямо на улице с криком "Аллаху акбар". В ответ правоохранители открыли огонь. Нападавший скончался от полученных травм. Полиция ведет расследование по факту инцидента.

Напомним, утром 29 октября во французском курортном городе Ницца произошло нападение в храме. Мужчина, вооруженный ножом, обезглавил женщину, и и заколол мужчину. Всего сообщается о трех жертвах и двоих раненных. Преступника удалось задержать.

Также мы писали, что две недели назад в пригороде Парижа обезглавили учителя истории, который показывал школьникам карикатуры на пророка Мухаммеда.