По состоянию на четверг, 29 октября, в Польше новый антирекорд по количеству заболевших Covid-19. За последние сутки зарегистрировано более 20 тыс. новых случаев заражения коронавирусом и около 300 смертей.

Об этом сообщает RMF24 со ссылкой на Министерство здравоохранения Польши.

Так по последним данным за сутки коронавирус подтвердили у 20 156 поляков, а вчерашний показатель был 18 820. Количество умерших с диагнозом Covid-19 за последние 24 часа впервые превысило 300 человек (у 46 причиной смерти считается коронавирус, у остальных были сопутствующие проблемы со здоровьем), накануне было 236.

Госпитализировали за последние сутки в Польше 700 больных, а всего с диагнозом Covid-19 в больницах находится 14 631 пациентов, 1203 из которых подключены к аппаратам ИВЛ. Выздоровели за сутки 5700 человек.

Ранее сообщалось, что в Словакии запретят свободно передвигаться гражданам без отрицательного результата теста на коронавирус. А участники массового тестирования, которые получат отрицательный результат теста на коронавирус, смогут жить относительно свободно.

Также "Страна" разбиралась, стоит ли Украине ждать тотального локдауна вслед за Францией и Германией. В Польше с минувшей субботы тоже ужесточили карантин - закрыты рестораны, а учеников школ, начиная с 4-го класса, перевели на дистанционное обучение.