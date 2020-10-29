В саудовской провинции Мекка, в городе Джидда, неизвестный напал с ножом на охранника консульства Франции. Стоит отметить, что это уже второй подобный инцидент, произошедший сегодня.

Об этом в четверг, 29 октября, со ссылкой на пресс-секретаря майора полиции региона Мухаммада аль-Гамди, передает РИА Новости.

По его словам, 40-летний гражданин Саудовской Аравии напал с ножом на охранника французского консульства. Сотрудник дипведомства получил легкие травмы, он госпитализирован в больницу.

Вскоре правоохранителям удалось задержать преступника. Его мотивы на данный момент неизвестны.

Сегодня, 29 октября, мусульманский мир отмечает день рождения пророка Мухаммеда.

Напомним, сегодня во французской Ницце исламист убил троих человек. Власти города назвали инцидент проявлением "исламского фашизма".

Ранее мы писали, что в начале октября президент Франции Эмманюэль Макрон обнародовал план защиты светских ценностей страны от исламского радикализма. Через несколько дней неподалеку от Парижа преступник чеченского происхождения обезглавил учителя истории, который показывал ученикам карикатуры на пророка Мухаммеда.