Государственное бюро расследований (ГБР) после громкой покупки мощного телескопа (в ГБР это пояснили необходимостью наблюдений спецназа с дальних расстояний - Ред.) отметилось еще одной покупкой.

Руководство ГБР приобрело у компании "Види Мотор Импортс" два мотоцикла Yamaha за 521 000 гривен. Об этом передают Украинские Новости, со ссылкой на данные системы публичных закупок ProZorro.

Тендер был объявлен 1 сентября, а договор купли был заключен 9 октября.

Предприятие "Види Мотор Импортс" предложило продать технику за 521 000 гривен, а его конкурент - "Прокар Лемберг" - за 520 500 гривен.

ГБР определило победителем "Види Мотор Импортс". И таким образом по результатам тендера купило мотоцикл Yamaha MT 07 ATR Tracer 700 и мотоцикл Yamaha MT 03.

Причина покупки скоростных байков не уточняется.

Ранее "Страна" сообщала, что Венедиктова дала ГБР два месяца на разоблачения преступных схем с коррупцией после угроз Зеленского ее уволить.