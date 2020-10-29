Из-за решения Конституционного суда об отмене электронного декларирования в Европейском союзе рассматривают возможность приостановки безвизового режима с Украиной.

Об этом со ссылкой на письмо посла Украины при ЕС Николая Точицкого в адрес вице-премьера по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольги Стефанишин пишет "Европейская правда".

"Как пока неофициально отмечают наши контакты, решение Конституционного суда Украины № 13-р/2020, которое отменило ключевые антикоррупционные полномочия НАПК, уголовную ответственность за недостоверное декларирование, является достаточным основанием для начала запуска Европейской комиссией механизма временной приостановки действия безвизового режима", - сказано в письме.

Речь идет о том, что это решение КСУ способствует отдалению Украины от критериев, в результате выполнения которых был введен безвизовый режим.

Европейская служба внешней деятельности и Еврокомиссия выражают обеспокоенность и обращают внимание на то, что вопрос борьбы с коррупцией является приоритетным в повестке дня реформ в Украине, а независимые антикоррупционные органы являются "квинтэссенцией успешной, правовой, демократической, инвестиционно привлекательной Украины".

В письме указывается, что независимость, институциональная способность и устойчивость инфраструктуры, прежде всего антикоррупционной, является критерием достижения ряда краткосрочных и стратегических целей в отношениях с Европейским Союзом, среди которых:

сохранение безвизового режима Украины и ЕС;

сотрудничество с Международным валютным фондом, которое является предпосылкой получения Украиной макрофинансовой помощи ЕС в размере 1,2 млрд евро;

интеграция в энергетический рынок ЕС и другие.

"Учитывая указанное и с целью предотвращения развития неблагоприятного сценария, предлагали бы в сжатые сроки создать рабочую группу высокого уровня по разработке изменений в Конституцию Украины...", - говорится в письме.

Рабочая группа должна подготовить проект изменений в Конституцию Украины, которые, среди прочего, предусматривали бы полномочия Верховной Рады создавать государственные органы со специальным статусом.

Напомним, 27 октября Конституционный суд признал незаконным электронное декларирование и лишил полномочий НАПК. После этого НАПК было вынуждено закрыть электронный реестр деклараций.

Также мы писали, что 29 октября Зеленский созвал экстренное заседание СНБО из-за е-деклараций.