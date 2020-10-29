По состоянию на четверг, 29 октября, для украинцев открытыми или относительно открытыми являются 59 стран.

Об этом во время онлайн-брифинга заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, видео обнародовано в Facebook.



По словам Кулебы, Узбекистан разрешил въезд для граждан Украины. "В список добавился Узбекистан. Очень там красивые места, кстати. Самаканд, Бухара. Страна, которая на самом деле является очень привлекательной, хотя сейчас и не очень популярна среди украинских туристов", - сказал он.



Кулеба добавил, что сейчас украинцы могут посетить 59 стран, посмотреть список и правила въезда можно на интерактивной карте МИД.



"К сожалению, пандемия Covid-19 бушует во всем мире. Возможностей для путешествий все меньше. Но МИД продолжает работать, чтобы возможности въезда для украинцев в другие страны расширялись", – заявил министр.

Кулеба о странах с 2:57 минуты

Напомним, ранее Министерство здравоохранения обновило список стран "зеленой" и "красной" зон заболеваемости Covid-19 и отнес Хорватию к странам "красной зоны".

Также рассказывали, что въезжающих в Беларусь украинцев обяжут проходить 10-дневную изоляцию.