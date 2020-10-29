Мэр Ниццы Кристиан Эстрози рассказал, что преступник с ножом напал на людей прямо в базилике Нотр-Дам-де-Нис. Сейчас злоумышленник находится в больнице.

Об этом в четверг, 29 октября, чиновник сообщил в своем Twitter.

По словам Эстрози, непосредственно в церкви скончались два человека, позже умерла и третья жертва нападавшего. В знак скорби о жертвах теракта зазвонили колокола Нотр-Дама, где и произошло нападение.

"Ницца заплатила слишком высокую цену, как и вся наша страна в последние годы", - заявил мэр Ниццы.

Он также отметил, что преступником является радикализированный мусульманин. Нападавший выкрикивал "Аллах акбар" когда медики оказывали ему помощь после задержания. При этом личность злоумышленника установить не удалось, сейчас он госпитализирован в тяжелом состоянии.

"Нам нужно любой ценой искоренить исламский фашизм на всей территории страны", - заявил мэр и добавил, что из соображений безопасности он решил на время закрыть все христианские церкви и другие религиозные учреждения города.

Он добавил, что на данный момент преступник находится в больнице. В Ниццу уже выехал президент Франции Эмманюэль Макрон.

Сейчас место происшествия оцеплено полицией. Глава МВД Франции Жеральд Дарманен заявил, что проводит экстренное совещание в связи с этой трагедией. К расследованию инцидента подключилось подразделение прокуратуры, занимающееся связанными с терроризмом делами.

Видео: YouTube/ euronews

Примечательно, что сегодня, 29 октября, мусульмане по всему миру отмечают день рождения пророка Мухаммеда. В свою очередь католики во Франции готовятся отметить свой праздник - День всех Святых (Хэллоуин).

Напомним, недавно неподалеку от Парижа произошел похожий инцидент - там террорист чеченского происхождения обезглавил учителя истории, который показывал ученикам карикатуры на мусульманского пророка Мухаммеда.

В начале октября президент Франции Эмманюэль Макрон обнародовал план защиты светских ценностей страны от исламского радикализма.